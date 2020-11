[Aktualisiert, Mittwoch 17.50] Weil ein 34-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem 40 Tonner von der A650 aus Ludwigshafen kommend am Autobahnkreuz Oggersheim auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer abfahren wollte und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist die Straße laut Mitteilung der Polizei gesperrt worden. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, ist die Sperrung der Straße mittlerweile aufgehoben worden. Den Beamten zufolge kippte der Lkw am Ende der Überleitung um und kam quer über beide Fahrbahnen auf der Hauptfahrbahn der B9 zum Liegen.

Die Fahrbahn ist wieder frei gegeben. Hier geht's zur Pressemeldung:

➡️https://t.co/AchMIufs5y https://t.co/e9HheB3cUs — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) November 4, 2020

Aufgrund erheblicher Rauchentwicklung musste die Feuerwehr ausrücken, kurzzeitig habe die Gefahr bestanden, dass sich Treibstoff am heißen Auspuff entzünde. Der Fahrer des Lkws erlitt nach Polizeiangaben leichte Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Da sich bei dem Unfall laut Polizei mehrere Tonnen an geladener Erde auf der Fahrbahn verteilt haben, gestalte sich die Bergung des Lkws schwierig. Neben drei Streifen der Autobahnpolizei Ruchheim waren zwei Krankenwagen und die Feuerwehren Frankenthal und Ludwigshafen mit elf Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften im Einsatz.