Deutsche sollen Ukraine „dringend“ verlassen

Angesichts der weiteren Zuspitzung der Ukraine-Krise ruft die Bundesregierung nun alle Deutschen „dringend" dazu auf, die Ukraine sofort zu verlassen.

Erneut Sturmböen in der Pfalz erwartet

Die Verschnaufpause für die Einsatzkräfte war nur von kurzer Dauer: Freitagnachmittag und -Abend fegte nach „Ylenia" „Zenyep" über Mitteleuropa. Für Sonntagabend ist bereits Sturmtief „Antonia" im Anmarsch.

Bistum vertagt Entscheidung über Frauenquote

Das Bistum Speyer wollte eine Vorreiterrolle einnehmen und eine Frauenquote auf Leitungsebenen beschließen. Doch nach einer chaotischen Debatte musste der Beschluss vertagt werden.

An der Saar hauen sich die Kleinen klein

In fünf Wochen wählt das Saarland einen neuen Landtag. Es ist der erste Stimmungstest für die Berliner Ampel, aber auch für den neuen CDU-Chef Friedrich Merz. Da die Uhren im Saarland aber anders ticken, könnten am Ende alle überrascht werden.

20-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Eine 20 Jahre alte Frau ist am Freitagabend bei einem Autounfall in Saarbrücken-Rastpfuhl ums Leben gekommen. Sie saß in einem Auto, dessen Fahrer – so die Vermutung der Polizei – wohl zu schnell fuhr.

Mediziner: Keine Sicherheit durch negativen Schnelltest

Arzt Benny Benker spricht von immer mehr Fällen, in denen das Coronavirus erst per PCR-Test nachgewiesen wird. Was das Gesundheitsamt bestätigt. Für Betroffene hat der Mediziner einen einfachen Rat.

Presbyter müssen Führungszeugnis vorlegen

Die Evangelische Kirche der Pfalz darf von Presbyteriumsmitgliedern zur Missbrauchsprävention erweiterte Führungszeugnisse verlangen. Das hat ein Kirchengericht entschieden. Geklagt hatten vier Presbyter aus Schifferstadt.

So ist die Corona-Lage in Pfälzer Kliniken

Die Omikron-Welle hat die Inzidenz-Werte deutlich stärker ansteigen lassen als die Hospitalisierungsrate. Trotzdem beschreiben einige Pfälzer Klinik-Sprecher die Lage in ihren Häusern weiterhin als ernst. Außerdem berichten sie, wie sich schwer erkrankte Impfmuffel und Corona-Leugner verhalten.

Greifvogel- und Eulenstation: Abflug nach der Reha

Pütte passt gerade mal in eine Hand. Und doch ist der kleine Sperlingskauz eine ausgewachsene Eule. In der Haßlocher Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen ist der scheue Winzling eine Sensation.

Feuerwehr rettet Kaninchen vor tödlichem Absturz

Mitten in der St. Ingberter Innenstadt musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag ein Kaninchen aus misslicher Lage retten. Das weiße Fellbündel hockte zehn Meter über dem Boden in einer Dachrinne.