Die Verschnaufpause für die Einsatzkräfte war nur von kurzer Dauer: Freitagnachmittag und -Abend fegte der nächste schwere Sturm über Deutschland. „Zeynep“ richtete vor allem in Norddeutschland noch schwerere Schäden an als Tief „Ylenia“, das am Donnerstag zu Zugausfällen und tödlichen Unfällen geführt hatte, für die Pfalz aber weitgehend glimpflich ausgegangen war – vom schweren Schaden an einer Pfälzerwald-Hütte durch einen umgestürzten Baum einmal abgesehen. Für Sonntagabend ist bereits das nächste Sturmtief im Anmarsch.