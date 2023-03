Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer sich grippig fühlt, sollte zu Hause bleiben: Das ist eine Botschaft, die der Arzt Benny Benker loswerden möchte. Er spricht von immer mehr Fällen, in denen das Coronavirus erst per PCR-Test nachgewiesen wird. Was das Gesundheitsamt bestätigt.

30 bis 50 Corona-Verdachtsfälle zählen die „PfalzDocs“ derzeit am Tag. Hinter dem Namen „PfalzDocs“ verbirgt sich die überörtliche Berufsgemeinschaft von