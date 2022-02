Das Bistum Speyer wollte eine Vorreiterrolle einnehmen: Die Diözesanversammlung, ein Beratergremium des Bischofs, sollte die Einführung einer Frauenquote von mindestens 35 Prozent auf den Leitungsebenen bis 2030 beschließen. Für die katholische Kirche ein ambitioniertes Anliegen. Der Antrag, den Mitglieder der Diözesanversammlung eingebracht hatten, wurde am Samstag nach chaotischer Debatte über Verfahrensweisen schließlich vertagt. Dafür sprachen sich 40 der 79 stimmberechtigten Mitglieder aus. Grund waren ungeklärte Sachfragen und Unklarheiten, was wie nach dem Kirchenrecht möglich ist und was nicht. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann betonte nach der Entscheidung, dass er sich für das Anliegen einer Frauenquote einsetzen werde. Auch in der Versammlung sei eine grundsätzliche Zustimmung für die Frauenförderung vorhanden. Bei der nächsten Diözesanversammlung soll nach Klärung der offenen Fragen der Antrag wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden.