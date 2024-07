Das U-Boot U17 ist am Samstag von Mannheim über den Neckar bis nach Heidelberg verschifft worden. Auf dem Weg gab es einige Herausforderungen zu meistern. Am Freitag ging es für das U-Boot noch auf dem Rhein an Speyer vorbei. Freitagabends erreichte das U-Boot dann die Spedition Kübler in Mannheim-Rheinau, wo es für den Weitertransport nach Heidelberg vorbereitet wurde, wie das Technik Museum Speyer in einer Mitteilung schreibt. Denn das U-Boot passe nicht unter allen Brücken auf seinem Weg bis ans Ziel durch – dem Technik Museum Sinsheim. Deshalb wurde das 350 Tonnen schwere U-Boot am Freitag in Mannheim auf eine extra angefertigte Drehvorrichtung verlegt und direkt gedreht. Erst dann konnte die Reise nach Heidelberg am Samstagmorgen starten.

Bei Ladenburg gab es eine besonders schwere Stelle, schreibt das Technik Museum Speyer: Bei der historischen Neckarbrücke habe das Schiff, auf dem das U-Boot transportiert wird, nur exakt durch die Mitte durchfahren können. Der Neckar sei an allen anderen Stellen nicht tief genug. Doch dem Kapitän gelang das Manöver und das U-Boot sei sicher in Heidelberg angekommen. Trotz Regen hätten sich viele Schaulustige versammelt, um dem Transport zuzuschauen.

Die Fahrt für U17 soll schon am Montag, 8. Juli, weiter nach Eberbach gehen. Am 28. Juli soll das U-Boot dann das Technik Museum Sinsheim erreichen.