[Aktualisiert 17.33 Uhr] Nach dem Verkehrsunfall auf der B39 am Freitagabend bei Dudenhofen, bei dem ein 64-Jähriger gestorben ist, ist die Polizei weiter auf der Suche nach einem möglichen Unfallbeteiligten. Wie eine Sprecherin der Polizei Speyer auf Anfrage am Sonntagabend bestätigt, sind zwar sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Diese haben bisher aber noch nicht zu Ermittlungserfolgen geführt. Am Freitag gegen 22.15 Uhr war der leblose Körper eines Mannes mit starken Kopfverletzungen am Straßenrand der B39 gefunden. Der 64-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis starb demnach noch am Unfallort. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallgegner geflohen ist, ohne dem Mann zu helfen. An der Unfallstelle wurde ein Beleuchtungsglas gefunden, welches laut der Polizei dem Auto des vermissten Fahrers gehört. Bei dem gesuchten Modell könnte es sich um eine Mercedes C-Klasse (Baujahr 2000 bis 2007) handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem vermissten Auto geben können, werden gebeten, sich unter der 06232 1370 oder unter pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.