Stammtorwart Matheo Raab (23) wird den Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern nach RHEINPFALZ-Informationen verlassen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus – damit wechselt Raab ablösefrei.

Der künftige Arbeitgeber des talentierten Torhüters ist nach übereinstimmenden Medienberichten der künftige FCK-Ligarivale Hamburger SV. Zuerst hatte „Sky“ aus Hamburg gemeldet, Raab werde künftig die Nummer zwei hinter Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (29).

Ein Wiedersehen mit Sven Höh

Zufall oder nicht: Beim HSV arbeitet Raabs ehemaliger Torwarttrainer beim FCK, Sven Höh (38).

Raab hatte vor der für den FCK gerade mit dem Aufstieg nach erfolgreicher Relegation gegen Dynamo Dresden zu Ende gegangenen Saison Avdo Spahic als Nummer eins bei den Roten Teufeln abgelöst.

Auch in der Relegation mit starker Leistung

Der 1,87 Meter große Raab spielte eine starke Saison, war auch nach RHEINPFALZ-Noten (2,63 im Durchschnitt) mit Abstand bester FCK-Profi. Von den Lesern der RHEINPFALZ wurde der Schlussmann zum FCK-Spieler der Saison gewählt.

Auch in der engen Schlussphase des entscheidenden Relegationsrückspiels in Dresden (2:0) machte Raab mit für den Aufstieg der Lauterer ganz wichtigen Taten auf großer Bühne auf sich aufmerksam. Er hielt sein Tor auch in kniffligen Eins-gegen-eins-Situationen einmal mehr sauber.

Der gebürtige Weilburger war 2017 von Eintracht Trier gekommen, machte damals beim FCK II eine lange Verletzungsphase durch.

Auf den Spuren Pollersbecks

In Julian Pollersbeck war zuletzt 2017 ein FCK-Torwart zum HSV gewechselt. Pollersbeck erlebte in der Hansestadt eine Zeit mit einigen Höhen, aber auch vielen Tiefen. Mittlerweile ist Pollersbeck, ein deutlich extrovertierterer Typ als Raab, 27 Jahre alt und beim französischen Spitzenklub Olympique Lyon Ersatztorwart.