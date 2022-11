Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München hat Kamerun mit seinem Treffer einen ersten Punkt bei der WM beschert und einen kleinen Funken Hoffnung auf den Einzug ins Achtelfinale gewahrt. Die Afrikaner holten am Montag im Al-Dschanub Stadion einen Zwei-Tore-Rückstand auf und spielten am Ende 3:3 (1:2) gegen Serbien. Jean-Charles Castelletto hatte Kamerun vor 39.789 Zuschauern in der 29. Minute in Führung gebracht. Dann trafen Strahinja Pavlovic (45.+1), Sergej Milinkovic-Savic (45.+3) und Aleksandar Mitrovic (53.) für die Europäer um den ehemaligen Frankfurter Filip Kostic. Ein Doppelschlag durch Joker Vincent Aboubakar (63.) und Choupo-Moting (66.) sorgte für das Endergebnis.

Kamerun müsste in seinem letzten Gruppenspiel am Freitag (20 Uhr) Brasilien schlagen, um noch eine Chance auf das Achtelfinale zu haben. Die Serben, die ebenfalls bislang nur einen Punkt haben, treffen dann auf die Schweiz.