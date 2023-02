Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen bastelt weiter am zukünftigen Kader. Mit Kreisläufer Tom Bergner (22) vom Bergischen HC und Kian Schwarzer (23) vom TBV Lemgo-Lippe stoßen nach Torhüter Mats Grupe und Rückraumspieler Mex Raguse in der neuen Saison zwei weitere junge Erstliga-Spieler zu den Eulen. „13 von 16 Plätzen im Kader der Zukunft sind vergeben, und außerdem haben wir im Team des HLZ weitere Perspektivspieler im Blick, die zu unserer Philosophie passen“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler dazu, die auch mit Rechtsaußen Pascal Durak (30) aussichtsreiche Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung führt. Dagegen steht fest, dass Sergej Gorpishin, Enes Keskic, Jan Remmlinger, Stefan Salger und Lion Zacharias ab Sommer nicht mehr für die Eulen spielen.

Tom Bergner ist beim Bergischen HC seit 2020 unter Vertrag, war in der vergangenen Runde an Zweitligist Tusem Essen ausgeliehen. Der Erstligist leiht den 1,95 Meter großen Kreisläufer nun kommende Saison an die Eulen aus, er wird ausschließlich für die Ludwigshafener spielen. Noch befindet sich Bergner nach einer Schulteroperation im Reha-Aufbauprogramm. „Ich möchte wieder mehr spielen, und dann eine größere Rolle spielen“, sagt er zu seinem Engagement bei den Eulen.

Kian Schwarzer, dessen Vertrag in Lemgo nach zwei Jahren ausläuft, bindet sich für zwei Jahre an die Eulen. ,,Ich bin dem TBV, seinen Trainern und den Fans sehr dankbar für die Entwicklung, die ich hier nehmen konnte“, sagt Schwarzer, Sohn des 2007er Weltmeisters Christian „Blacky“ Schwarzer. „Für mich und meine weitere Entwicklung ist wichtig, dass ich spiele, viel auf dem Feld bin“, betont der künftige Eulen-Spieler.