Zwei Tote bei Messerangriff - mutmaßlicher Täter im Krankenhaus

Bei einem Messerangriff sind in Ludwigshafen zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte die Polizei am Dienstagnachmittag. Hier geht’s zum Artikel.

Polizistenmord-Prozess: Wie Florian V. die Tatnacht erlebt haben will

Florian V. spricht zum ersten Mal vor Gericht über die Mordnacht, in der sein Komplize Andreas S. zwei Polizisten bei Kusel kaltblütig erschossen haben soll. Todesangst habe er ausgestanden. Doch seine Schilderungen geraten fast in den Hintergrund, als der Hauptangeklagte nach ihm stundenlang das Wort ergreift. Hier geht’s zum Artikel.

6,5 Prozent mehr plus Sonderzahlung für Chemie-Beschäftigte

Der Tarifabschluss für die 580.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie steht. Von der am Dienstag erzielten Vereinbarung zwischen IG BCE und Arbeitgeberverband BAVC profitieren auch viele BASF-Mitarbeiter. Hier geht’s zum Artikel.

Was die neue Grundsteuer für Mieter bedeutet

Mieter haben mit der neuen Grundsteuer nichts zu tun? Indirekt schon. Denn die Vermieter können die Steuer auf sie umlegen - unter einer Bedingung. Hier geht’s zum Artikel.

Aus der Pfalz mit dem ICE direkt nach München

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember richtet der Fernverkehr der Deutschen Bahn eine ICE-Direktverbindung aus der Pfalz und dem Saarland nach München ein. Eine andere Verbindung, von der bisher Pfälzer profitierten, wird hingegen gestrichen. Hier geht’s zum Artikel.

Auktionator über Eckel-Nachlass: Der Markt entscheidet

Ob der Nachlass des 54-er Weltmeisters Horst Eckel einen Käufer findet, entscheidet sich erst kurz vor der Versteigerung, sagt der Auktionator. Hier geht’s zum Artikel.

Ursaurier-Spuren: Sensationelle Funde in der Südpfalz

Vor mehr als 250 Millionen Jahren stapfte auf dem Gebiet der heutigen Pfalz eine Vielzahl urtümlicher Reptilien durch eine subtropische Landschaft am Rande eines flachen Meeres. Unterhalb der Madenburg bei Eschbach (Kreis Südliche Weinstraße) haben die fremdartigen Tiere nachhaltige Eindrücke hinterlassen. Hier geht’s zum Artikel.

Gutachten nach tödlichem Achterbahnunglück veröffentlicht

Am 6. August war im Freizeitpark Klotten (Landkreis Cochem-Zell) eine Frau aus einer fahrenden Achterbahn gestürzt und ums Leben gekommen. Im Zuge der Ermittlungen wurde unter anderem das Rückhaltesystem mit den Bügeln zur Sicherung der Fahrgäste geprüft. Hier geht’s zum Artikel.

Pfalz bei Inzidenz landesweit an der Spitze

Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag 6.697 neue laborbestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 seit Montag. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Karten. Hier geht’s zum Artikel.

Ganz groß: Die Backstreet Boys in Mannheim

„Sometimes I wish I could turn back time“, heißt es in einem der größten Hits der Backstreet Boys. Die Zeit zurückdrehen können die „Jungs“ zwar nicht. Aber für knapp zwei Stunden ihren verzückten Fans das Gefühl ihrer Jugend zurückgeben. Kulturredakteurin Nicole Sperk war dabei und hat sich von der Euphorie anstecken lassen. Hier geht’s zum Artikel.

Aufs Klo gehen an der Autobahn wird teurer

Der Toilettenbesuch soll an den meisten Autobahnraststätten in Deutschland künftig um etwa 43 % teurer werden. Der Toilettenbetreiber Sanifair plant auch Änderungen beim Einlösen der Bons. Hier geht’s zum Artikel.