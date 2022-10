Der Tarifabschluss für die 580.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie steht. Die am Dienstag erzielte Vereinbarung zwischen IG BCE und Arbeitgeberverband BAVC sieht zum einen eine prozentuale Steigerung der Einkommen um insgesamt 6,5 Prozent vor. Die Erhöhung erfolgt in zwei Stufen: 3,25 Prozent ab Januar 2023, weitere 3,25 Prozent ab Januar 2024. Darüber hinaus zahlen die Unternehmen ihren Mitarbeitern in zwei Tranchen ein steuer- und sozialabgabenfreies „Inflationsgeld“ von insgesamt 3000 Euro. Die Zahlungen von je 1500 Euro werden spätestens zu Jahresbeginn 2023 beziehungsweise 2024 fällig. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 20 Monaten.

Auch Auszubildende bekommen 6,5 Prozent mehr

Die dauerhaft wirksame prozentuale Lohnerhöhung sowie die Sonderzahlung ergeben laut IG BCE eine Nettoentlastung von durchschnittlich 12,94 Prozent, in der Einstiegs-Entgeltgruppe liege sie bei 15,64 Prozent. Auch die Vergütung der Auszubildenden steigt um insgesamt 6,5 Prozent, sie erhalten in zwei Schritten eine Sonderzahlung von insgesamt 500 Euro.

Die prozentualen Tariferhöhungen können in Unternehmen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, mittels Betriebsvereinbarung um bis zu drei Monate verschoben werden.