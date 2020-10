Die Ermittlungen zur Todesursache eines 13-jährigen Mädchens, das Anfang September in einem Bus bei Büchelberg kollabierte und später in einem Krankenhaus starb, dauern noch an. Das gab die Staatsanwaltschaft Landau am Donnerstag bekannt. Die Leiche sei bereits obduziert worden. Nach dem bislang allein vorliegenden vorläufigen Kurzprotokoll über die Obduktion sei die Todesursache bisher noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Landau hat weitere rechtsmedizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben. Deren Ergebnis und das endgültige Gutachten über die Obduktion stehen aus.

Die Staatsanwaltschaft Landau ist nun für das Todesermittlungsverfahren zuständig, da sich der medizinische Notfall im hiesigen Bezirk ereignete.