Die Jakobuskerwe in Hambach ist am Freitagabend eröffnet worden. Bis Dienstag laufen die Festlichkeiten mit vielen Attraktionen. Für Weinprinzessin Jasmin Beugel sind die traditionelle Reitschule und das Kettenkarussell besondere Magneten. Ihre Krone darf nicht fehlen.

Die Weinprinzessin, die der Landjugend angehört, wird in Dirndl und Krone auf der Jakobuskerwe unterwegs sein. Das sei für Kerweeröffnungen das angesagte Outfit und Neustadter Tradition. Wenn die Weinprinzessinnen andere Veranstaltungen wahrnehmen wie Seminare oder Weinproben, so erklärt sie, sei man mit Kleid oder Hosenanzug passend angezogen. Die Krone sei ein gutes Erkennungsmerkmal und ein guter Einstieg in Gespräche. Für sie ist sie ein Symbol für das Amt.

Die aktuelle Debatte um die Weinhoheiten, weil die Pfalzwein den Titel Pfälzische Weinkönigin samt Krone abschaffen und dafür Weinbotschafter einführen will, verfolgt sie als Betroffene. Schließlich sind die Weinprinzessinnen mögliche Bewerberinnen für das Amt der Pfälzischen Weinkönigin. Die Änderungen, die die Pfalzwein verkündet hat, kamen für sie und ihre Kolleginnen überraschend. Man habe mit ihnen auch auf den vielen Seminaren, die sie besuchten, mit keinem Wort darüber gesprochen und sie auch nicht nach ihrer Meinung gefragt. Jasmin Beugel könnte sich durchaus eine Kombination aus Krone und Anstecknadel vorstellen. „Auf einer Kerwe sollte man eher die Krone tragen, auf den Seminaren würde die Anstecknadel durchaus reichen“, schlägt sie vor.

Seitenhieb des Ortsvorstehers

Die geplante Umwandlung des Amtes zum Weinbotschafter empfindet sie als schwierig. „Wie soll eine Abgrenzung zum Wein- und Kulturbotschafter gelingen?“, fragt sie. Beugel betont, sie sei für die Teilnahme von männlichen Bewerbern. „Da spricht nichts dagegen.“ Selbstverständlich sollte sich das Amt an die Moderne anpassen, was jedoch schon ihrer Meinung nach gut gelinge, wie man am Beispiel der aktuellen Pfälzischen Weinhoheiten erkennen könne. Doch sollten die geplanten Änderungen nicht Traditionen zerstören, die Bürgern wichtig sind. „Weder ich noch eine meiner Kolleginnen haben negative Erfahrungen mit der Krone gemacht. Ganz im Gegenteil. Wir machen den Menschen, ob jung oder alt, eine Freude mit unseren gekrönten Häuptern.“

Ortsvorsteher Pascal Bender konnte sich in seiner Eröffnungsrede einen kleinen Seitenhieb auf die Pfalzwein ebenfalls nicht verkneifen. Außerdem betonte er, dass alle hoffen, dass das bei einem Brand beschädigte Feuerwehrgerätehaus bald wieder funktionsfähig ist und dankte allen, die beim Löschen im Einsatz waren.

