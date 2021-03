Tilman Krauch (59), seit 2014 Mitglied des Vorstands der Freudenberg SE, Weinheim, und zuvor lange für die BASF tätig, übernimmt den Vorstandsvorsitz des Vereins Zukunft Metropolregin Rhein-Neckar (ZMRN) von BASF-Arbeitsdirektor Michael Heinz. Krauch wurde am Mittwoch vom Vorstand gewählt und stellte sich am Abend der ordentlichen Mitgliederversammlung des ZMRN vor. Der Verein ist ein Netzwerk mit dem Ziel, die Metropolregion zu einer der attraktivsten Regionen in Europa zu machen. Der 16-köpfige Vereinsvorstand bildet die Plattform für den strategischen Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Neues Mitglied in diesem Gremium ist nun Melanie Maas-Brunner, seit 1. Februar Chief Technology Officer der BASF. Heinz, Mitglied des Vorstands der BASF SE, hatte das Ehrenamt seit März 2018 inne. Der 57-Jährige geht zum 1. Juni 2021 in die USA. Er folgt dort auf Wayne T. Smith (60), der zum 31. Mai 2021 aus dem BASF-Vorstand ausscheidet. Heinz ist dann unter anderem für die Regionen Nord- und Südamerika zuständig.