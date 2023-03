Der neue Trainer des FC Bayern München, Thomas Tuchel, sagte am Samstag, der Kader sei in der Lage, um alle Titel mitzuspielen. Der 49-Jährige ist seit Freitagnachmittag offiziell Coach der Bayern. Der Trainerwechsel mitten in der entscheidenden Saisonphase sei „keine Panikreaktion“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn: „Das hat mit Panik überhaupt nichts zu tun.“ Die Entscheidung, Julian Nagelsmann am Freitag freizustellen, sei „wohlüberlegt“ gewesen und keine Entscheidung aus der Emotion heraus gewesen. „Ich weiß, es ist keine populäre Entscheidung“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Die Führung sah sich wegen der ständigen Leistungsschwankungen zum Handeln veranlasst, weil „die Leistungskurve ständig nach unten geht“, wie Salihamidzic sagte. Die Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft habe nicht mehr gepasst. „Wir haben einen der besten Kader in Europa. Und trotzdem ist die Leistungskontinuität der Mannschaft nicht wirklich besser geworden. Wir können in der Rückrunde mit den Resultaten und den häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein“, sagte Kahn. „Die letzten Tage waren für uns alle schwierig. Es gab auch die eine oder andere Nacht, in der ich nicht wirklich gut geschlafen habe“, sagte Kahn. Der 35 Jahre alte Nagelsmann sei trotzdem weiterhin „ein exzellenter, ein sehr guter Trainer“, wie Kahn sagte.

Tuchel trifft mit seinem neuen Team am nächsten Samstag auf einen seiner Ex-Klub, Borussia Dortmund.