Das bessere Torverhältnis im Vergleich zum Nürnberger HTC sicherte Hallenhockey-Bundesligist TG Frankenthal den Klassenverbleib – trotz zweier Niederlagen zum Saisonausklang. Dem 9:11 (4:6) gegen den Nürnberger HTC am Samstag folgte am Sonntag ein 4:6 (2:4) beim Münchner SC. Ein Plus von 22 Toren gegenüber dem punktgleichen Schlusslicht aus Franken ließ die Frankenthaler (beide sechs Zähler) recht ruhig in die abschließende Partie beim Münchner SC gehen. Die Gastgeber mussten mit bis dato vier Zählern auf dem Konto jedoch unbedingt gewinnen, um die Klasse zu sichern. Am Ende standen in München zwei Sieger auf dem Feld.

Anstrengende Wochen mit Happyend

„Der MSC hat nicht unverdient gewonnen“, resümierte TG-Trainer Timo Schmietenknop nach der Partie. Frankenthal habe jedoch beim MSC zu wenig aus seinen Chancen gemacht. Sonst wäre nach Meinung des Trainers zumindest ein Unentschieden für die Pfälzer drin gewesen. Im letzten Viertel hatte die TG München eingeschnürt. Doch Strafecken wurden reihenweise verschossen. Trotzdem zeigte sich der TG-Coach in der Gesamtschau zufrieden: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben gut dagegengehalten. Zwei starke Torhüter, Oliver Scharfenberger und Timo Bernet, haben großen Anteil daran, dass wir in der Halle weiter erstklassig spielen.“ Die letzten Wochen seien anstrengend gewesen, zeigte sich Schmietenknop froh darüber, dass die Entscheidung nun gefallen ist.

Die TG-Tore beim MSC erzielten: Johannes Zurke (2), Tim Ehret, Lauritz Fuchs.