[aktualisiert 19.24 Uhr] Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern verpflichtet Top-Angreifer Terrence Boyd (30) vom Ligakonkurrenten Hallescher FC. Der FCK will den Transfer nach RHEINPFALZ-Informationen am Samstag bekanntgeben, wenn alle Unterschriften und das Resultat des obligatorischen Medizinchecks vorliegen.

Stürmer Elias Huth (24), der beim FCK zuletzt so gut wie keine Rolle mehr spielte, ist am Freitag nach Halle gewechselt.

Halle bestätigt Boyds Abgang Richtung Pfalz

Nach Informationen der „Mitteldeutschen Zeitung“ ist das Geschäft, den Huth-Transfer sozusagen als Teil der Boyd-Ablöse betrachtet, dem FCK alles in allem 300.000 Euro wert.

Boyd hat schon Abschiedsworte an die Fans der Hallenser gerichtet. Auch der Hallesche FC verabschiedete den 30-Jährigen bereits am Freitagnachmittag in Richtung Pfalz und ließ auf seiner Website wissen: „Der HFC wird für Terrence Boyd eine Ablösesumme generieren. Über die Höhe und die weiteren Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.“

HFC-Präsident Rauschenbach spricht Klartext

HFC-Präsident Jens Rauschenbach redete Klartext und wurde auf der Klub-Website wie folgt zitiert: „Terrence Boyd hat uns mitgeteilt, dass er den Verein definitiv nach dieser Saison Richtung Kaiserslautern verlassen wird. Und gleichzeitig klar den Wunsch geäußert, schon in der Winterpause frühzeitig wechseln zu können. Wir haben diesem Wunsch als Vorstand nach langen Diskussionen mit der Sportlichen Leitung und dem Verwaltungsrat entsprochen, aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen.“

Einer der auffälligsten Spieler der Liga

Boyds Vertrag beim HFC, wo er bis zuletzt Kapitän war, wäre noch bis 30. Juni gelaufen – ebenso lange wie der Huths beim FCK. Vorige Woche hatte Huth noch betont, im Winter nicht wechseln zu wollen. Die Perspektive hat sich nun für ihn schlagartig geändert.

Boyd, ein in Bremen geborene US-Amerikaner, wurde schon häufiger mit dem FCK in Verbindung gebracht. Der 1,88 Meter große Mittelstürmer ist einer der auffälligsten Spieler der Dritten Liga. In der laufenden Saison hat er in 17 Ligaspielen für Halle sieben Tore erzielt. Boyd kam im Sommer 2019 vom kanadischen Toronto FC aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) nach Halle. In den zweieinhalb Jahren beim HFC war er der herausragende Spieler der Mannschaft: In 85 Drittligaspielen für die Hallenser hat Boyd 39 Treffer erzielt und 17 Torvorlagen beigesteuert.

Für die USA hat er 14 Länderspiele absolviert.

Huth selten so richtig glücklich als FCK-Stürmer

Elias Huth indes war im Sommer 2017 von Hannover 96 auf den Betzenberg gewechselt. Dort wurde der außerhalb des Platzes überaus höfliche junge Mann als Stürmer nie richtig glücklich. Seine zuletzt erfolgreichsten Monate hatte er während seiner zwischenzeitlichen Leihe an den FSV Zwickau.

Auch Wosz nach Halle

Der Hallesche FC hat am Freitag für seine Offensive zudem Joscha Wosz (19) auf Leihbasis bis Saisonende von RB Leipzig verpflichtet, den Neffen von Dariusz Wosz.

Halles Sportdirektor Ralf Minge sagte: „Terrence Boyd war zweieinhalb Jahre der torgefährlichste Spieler beim HFC. Die Philosophie beim HFC ist allerdings, dass sich alle Spieler voll mit dem Verein identifizieren müssen. Daher sind wir davon überzeugt, den Weggang als Team gemeinsam kompensieren zu können. Dabei spielen die beiden neuen Spieler eine wesentliche Rolle. Wir trauen sowohl Elias Huth als auch Joscha Wosz zu, die Qualität des Kaders sofort zu erhöhen.“