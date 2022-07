In Rohrbach nimmt das Großprojekt der neuen Kinder- und Seniorentagesstätte Gestalt an. Im September soll die KiSenTa, so der Name des Projekts, eröffnen. Der Neubau soll eine Begegnungsstätte für Jung und Alt werden, sagt Bürgermeister Thomas Kienzler (FWG). „Das Konzept müsste in der Region einmalig sein“, sagt der Ortschef. Die Bauarbeiten zu dem Großprojekt haben bereits Ende 2020 begonnen. Kostenpunkt: Circa 2,8 Millionen Euro. Nach coronabedingten Verzögerungen stehe dem Start im Herbst jetzt nichts mehr im Weg. Die KiSenTa ist ein zweigeteilter Gebäudekomplex. Im Vorderen Teil wird eine Seniorentagespflege eingerichtet, in der circa 15 Menschen betreut werden können. Im hinteren Bereich wird eine Kita für zwei Gruppen á 25 Kindern eingerichtet. Verbunden wird das ganze durch einen Gemeinschaftsraum, in dem gemeinsame Aktivitäten wie Vorlesen und gemeinsames Singen geplant ist. Speziell geschulte Betreuungskräfte sollen den regelmäßigen Austausch begleiten.