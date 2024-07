Ein Frontalzusammenstoß auf der L367 bei Kaiserslautern-Siegelbach hat einen Autofahrer am frühen Mittwochmorgen das Leben gekostet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz war der 38 Jahre alte Mann gegen 5 Uhr auf der Landesstraße unterwegs, als ihm ein 40-Jähriger mit seinem Lkw entgegenkam, aus bisher ungeklärten Gründen auf die falsche Spur geriet – und geradewegs in seinen Wagen krachte. Der Fahrer, eingeklemmt in den Trümmern des Autos, wurde dabei so schwer verletzt, dass er nur noch tot geborgen werden konnte, teilt Martin Gugel mit, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz und Freiwillige Feuerwehr bei der Stadt.

Lkw stürzt acht Meter in die Tiefe

Wie die Polizei am Nachmittag in einer Pressemeldung bekanntgibt, erlitt der Lkw-Fahrer lediglich „leichte Verletzungen“. Nach dem Aufprall war der mit Früchten beladene Laster, der aus Richtung Weilerbach kam, durch die Leitplanke einer Brücke gebrochen, eine acht Meter tiefe Böschung herabgestürzt und dort auf der Seite liegen geblieben. Rettungskräfte mussten den Mann später aus dem Führerhaus seines Sattelzuges befreien, heißt es weiter.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet, er soll den tragischen Zusammenprall nun rekonstruieren. Noch am Nachmittag war die L367 zwischen dem Lautrer Stadtteil und Weilerbach aufgrund der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Im Einsatz an der Unglücksstelle, die laut Gugel „genau auf der Grenze zwischen der Stadt und dem Landkreis“ lag, waren neben der Berufs- auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Roden-, Siegel- und Erfenbach. Über den Unfall zuerst informiert hatte am frühen Morgen bereits das Polizeipräsidium via X (ehemals Twitter).