Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den in Hanau geborenen Mittelfeldspieler Gianluca Gaudino (24) ablösefrei verpflichtet. Der Sohn des früheren Nationalspielers Maurizio Gaudino (54), der unter anderem beim SV Waldhof Mannheim spielte, kommt von den Young Boys Bern, mit denen er in den letzten drei Jahren Schweizer Meister wurde. Weitere Profierfahrung sammelte der nun 24-Jährige in der Serie A bei Chievo Verona in Italien, beim FC St. Gallen und beim FC Bayern München, für den er seinen ersten Profieinsatz hatte.

Fünfter Neuzugang des SVS

Nach Defensivspieler Carlo Sickinger vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern) sowie den Offensivleuten Christian Kinsombi (KFC Uerdingen) und Cebio Soukou (Arminia Bielefeld) sowie Torhüter Patrick Drewes (VfL Bochum) ist Gaudino der fünfte Neuzugang des SVS für die Saison 2021/22.