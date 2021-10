Mit zwei großen Sorgenfalten war Stefan Bullacher, Trainer des Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken zum Derby nach Dansenberg gefahren, eine dritte kam dazu: Zu den Langzeitverletzten Torwart Marko Ivankovic und Abwehrchef Tom Grieser gesellt sich Christopher Huber, der Mann für den linken Rückraum und die Außenbahn. In der ersten Hälfte war er mit dem Knie weggeknickt, musste die Partie vorzeitig beenden. „Er wird länger ausfallen“, hatte Bullacher am Sonntag am Rande des Spiels der SV-Damen geahnt. Am Montag kam die Bestätigung: Huber hat sich das Kreuzband gerissen.