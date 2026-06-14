Ein Exhibitionist hat am Samstag gegen 17 Uhr in Haßloch Kinder belästigt. Wie die Polizei mitteilt, entblößte sich der Mann in der Kirchgasse vor zwei neunjährigen Mädchen und forderte sie auf, ihm zu helfen. Die Kinder liefen davon. Den Mann beschrieben sie laut Polizei als rund 1,75 Meter groß, etwa 45 Jahre alt und mit einer Haartolle als Frisur. Er trug eine schwarze Jeansjacke, schwarze Jeans und ein weißes T-Shirt und hatte einen Rucksack bei sich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter Telefon 06324 9330 zu melden.