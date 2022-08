Wegen eines technischen Defekts hat es im Kreis Kusel am frühen Samstag einen Stromausfall gegeben. Betroffen gewesen seien rund 7000 Menschen in 13 Ortschaften, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag in Kusel. Zuvor sei nahe der Ortsgemeinde Wahnwegen ein lauter Knall aus einem Verteilerkasten gehört worden. Der Energieversorger habe den Defekt am Morgen behoben. Mögliche Manipulationen an dem Verteilerkasten seien nicht festgestellt worden, hieß es von der Polizei.