Kaum auf der Welt müssen Störche lernen zu fliegen. Gerade in den ersten Wochen kann da viel schiefgehen. Das Storchenzentrum im südpfälzischen Bornheim muss sich deshalb aktuell um viele Jungstörche kümmern. Ebenso um Tiere, die sich bei ihren ersten Flugversuchen verletzen haben und in die Pflegestation der Einrichtung vermittelt werden, wo sie wieder aufgepäppelt werden. Einige wurden bei der kürzlichen Auswilderung in die Freiheit entlassen – auch eine Storchendame mit einer besonders langen Leidenszeit.

