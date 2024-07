Die meisten Sternschnuppen sind in diesem Jahr in den Morgenstunden des 12. August und in der Nacht vom 12. auf den 13. August zu sehen. Unter optimalen Bedingungen kann man dann etwa alle zwei Minuten einen Meteor über den Himmel huschen sehen. Das schreiben die Vereinigung der Sternfreunde (VdS) und das Haus der Astronomie in Heidelberg (HdA) in einer Mitteilung.

Perseiden

Die Erde durchquert dann auf ihrer Umlaufbahn einen Schwarm kosmischer Staubteilchen, die beim Eindringen in die Erdatmosphäre helle Leuchtspuren hinterlassen. Die Perseiden gehen auf den Kometen 109P/Swift-Tuttle zurück, der im Jahr 1862 von Lewis Swift und Horace Tuttle entdeckt wurde. Der Komet hinterlässt bei jeder Wiederkehr Partikel, die als Meteore sichtbar werden, wenn sie in der Erdatmosphäre verglühen. Die leuchtenden Spuren entstehen nicht durch die Teilchen selbst, sondern durch die aufgeheizte Luft um sie herum. Die Perseiden scheinen von einem Punkt im Sternbild Perseus auszugehen und ziehen von dort aus über den gesamten Himmel.

20 bis 30 Sternschnuppen stündlich

Die Perseiden sind ein verlässlicher Meteorstrom, der jährlich für Tage und Wochen erhöhtes Sternschnuppenaufkommen sorgt. Bereits Ende Juli erscheinen die ersten Perseiden, die Zahl der Sternschnuppen erreicht jedoch am 12. August ihren Höhepunkt. In den Nächten um das Maximum, vom 11. auf den 12. und vom 12. auf den 13. August, sind 20 bis 30 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Der zunehmende Mond stört kaum, da er tief über dem Horizont steht und vor Mitternacht untergeht. Helle Meteore sind sogar bei Mondlicht sichtbar.

Kein Teleskop notwendig

Ideal ist ein Beobachtungsplatz mit freier Rundumsicht und ohne störendes Umgebungslicht. Ein Liegestuhl, eine Isomatte oder eine Picknickdecke sorgen für Komfort. Optische Hilfsmittel wie Ferngläser oder Teleskope sind nicht notwendig. In den frühen Morgenstunden sind die meisten Sternschnuppen zu sehen, da das Sternbild Perseus dann höher am Himmel steht. Außerdem sind Jupiter und Mars in der Nähe des Sternhaufens der Hyaden im Sternbild Stier zu beobachten.