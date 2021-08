Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken hat am Samstag im DHB-Pokalspiel der ersten Runde gegen Bundesliga-Aufsteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke mit 23:30 (12:15) verloren. In der mit 350 Zuschauern ausverkauften Westpfalzhalle zeigten die SV-Löwen aber vor allem bis zur eigenen 10:6-Führung (20.) eine klasse Leistung. Für die Zweibrücker traf Philipp Kockler (7) am häufigsten, für die Gäste Tom Skroblien (10/4).