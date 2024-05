Am Sonntagabend ist die Glanstraße in Schönenberg-Kübelberg wegen eines Rettungseinsatzes für mehr als 45 Minuten gesperrt gewesen. Der Grund: Mit Hilfe einer Drehleiter und einer Tragehalterung wurde eine Person aus dem ersten Stock eines Hauses geholt und anschließend in einem Rettungswagen nach Homburg gebracht, teilte der stellvertretende Wehrleiter Stefan Reichhart mit. Die Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg unterstützte den Rettungsdienst. Weil die Drehleiter beim Brand in Brücken beschädigt worden war, wurde die Drehleiter der Wehr aus Homburg angefordert.