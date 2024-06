In Deutschland ist Bildungserfolg immer noch abhängig von der sozialen Herkunft. Mehr Chancengerechtigkeit soll das „Startchancen-Programm, das größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik“ von Bund und Ländern schaffen. Schulen mit „besonders herausfordernden Lagen“ werden finanzielle Förderungen erhalten. Ein Fokus soll auf der Stärkung der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Mathematik liegen, sowie der Persönlichkeitsentwicklung der Schüler. Hierzu sollen unter anderem Lehrer, Schüler und Eltern stärker vernetzt werden – in multiprofessionelle Teams. Zudem soll in die Ausstattung der Schulen investiert werden. Solche „Startchancen-Schulen“ sind im Landkreis Kusel ab August die Grundschulen in Kusel und Wolfstein.

Welche Möglichkeiten sich ganz konkret aus dem Programm für ihre Schule ergeben, weiß Schulleiterin Birgit Gehm-Schmitt aus Wolfstein aktuell noch nicht. Ende Juni finde ein Treffen mit den Schulleitungen statt, und zum neuen Schuljahr starte die Aktion. Bis 2034 werden 100 Millionen Euro an 200 Schulen in Rheinland-Pfalz fließen, bundesweit erhalten 4000 Schulen insgesamt 20 Milliarden Euro. Die Kosten teilen Bund und Länder hälftig. „Mit dem Startchancen-Programm werden Bildungschancen und damit Bildungsgerechtigkeit weiter erhöht. Beste Bildung von Anfang an – für alle Kinder. Weil es nicht vom Zufall und nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf, welche Zukunftschancen Kinder in unserem Land haben“, sagt der Landtagsabgeordnete Oliver Kusch (SPD).