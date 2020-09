Die Zweibrückerin Rebecca Wendel will für die SPD bei der Landtagswahl am 14. März kommenden Jahres das 2016 erstmals verlorene Direktmandat im Wahlkreis 47 Zweibrücken zurückerobern und dann direkt in den Landtag einziehen. Die Wahlkreiskonferenz hat am Donnerstagabend die 28-Jährige in Hornbach gekürt – mit 40 Ja-, einer Nein-Stimme und bei einer Enthaltung. Die Lehramtsanwärterin ist seit 2008 SPD-Mitglied und war lange bei den Zweibrücker Jungsozialisten aktiv, zuletzt zusammen mit Philipp Zajonz als Doppelspitze. Als B-Kandidat haben die Delegierten den 1973 geborenen Jochen Werle aus Hermersberg (VG Waldfischbach-Burgalben) nominiert (42 Ja-, keine Gegenstimme). Durch den Neuzuschnitt der Wahlkreise wurden die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und die fusionierte VG Thaleischweiler-Wallhalben dem Wahlkreis Zweibrücken zugeordnet, dem noch die Stadt Zweibrücken und die VG Zweibrücken-Land angehören. Werle war bei der Landtagswahl 2016 B-Kandidat des Abgeordneten Alexander Fuhr und ist aktuell SPD-Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben.