Tausende Verbraucher und Firmeninhaber haben in der Corona-Krise die Stundung ihrer Kredite beantragt – auch in Rheinland-Pfalz. Viele Selbstständige haben zudem um Zahlungsaufschub für ihre Beitragszahlungen zur Rentenversicherung gebeten. Die 23 rheinland-pfälzischen Sparkassen haben zum Stichtag 16. April bei über 22.000 Krediten Raten von Kreditnehmern ausgesetzt, teilte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. 8736 der Darlehen sind Privatkunden-Kredite. Das Volumen belaufe sich auf 18,9 Millionen Euro. Bei Gewerbekunden seien 13.434 Kredite betroffen. Gestundet wurden ihnen 81,4 Millionen Euro. Zudem hätten gut 10 Prozent der 4600 pflichtversicherten Selbstständigen in Rheinland-Pfalz bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) das Aussetzen ihrer Beitragszahlung beantragt. In rund 200 Fällen habe die DRV bereits einen Zahlungsaufschub gewährt, sagte ein Sprecher der DRV Rheinland-Pfalz in Mainz.

