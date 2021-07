Die Kooperationsgespräche zwischen der Sparkasse Südpfalz und der VR Bank Südpfalz über eine gemeinsame gebührenfreie Nutzung der Geldautomaten sind gescheitert. Das habe die Sparkasse dem Kreisverband der Partei Die Linke auf Anfrage mitgeteilt, so Benjamin Engelhardt, Vorsitzender des Kreisverbandes. Im Landkreis Germersheim hat die Sparkasse im Sommer 2020 sieben Standorte geschlossen, drei weitere im Frühjahr 2021. Engelhardt: „Nach dem Filial-Kahlschlag und der Gebührenerhöhung schauen die Sparkassenkunden im Landkreis Germersheim nun vollends in die Röhre.“ In den letzten 12 Monaten hat die Sparkasse zehn Standorte im Kreis Germersheim geschlossen: in der Wörther Ottstraße, in Freckenfeld, Minfeld, Steinweiler, Hatzenbühl, Neupotz, Hördt, Kuhardt, Schwegenheim und Weingarten. Was die gemeinsame Nutzung der Geldautomaten betrifft, gehen laut Sparkasse „die strategischen Ausrichtungen zwischen unserem Haus und der VR Bank Südpfalz derzeit in unterschiedliche Richtungen“. In Prüfung seien Vermietung und Verkauf der geschlossenen Geschäftsstellen, heißt es in der Antwort der Sparkasse an die Linke.