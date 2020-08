In Rheinland-Pfalz haben die Gesundheitsämter bis Sonntag, 11.15 Uhr, 27 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Das geht aus der Statistik des Gesundheitsministeriums in Mainz hervor.

Sieben der Neuinfektionen wurden aus der Pfalz gemeldet: sechs Fälle im Landkreis Germersheim, ein Fall im Kreis Südliche Weinstraße. Insgesamt sind dem Ministerium zufolge 2663 Infektionen seit Beginn der Pandemie nachgewiesen worden, als genesen gelten 2387 Infizierte – eine Person mehr als am Vortag. 54 Pfälzer sind mit oder am Coronavirus gestorben (unverändert), damit sind aktuell 222 Pfälzer mit dem Virus infiziert – Dunkelziffer unbekannt.

Die Zahlen für ganz Rheinland-Pfalz: 8141 bestätigte Infektionen, 242 Todesfälle, 7241 Gesundete, 658 aktuell Infizierte.

Quelle

Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).