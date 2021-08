Traurige Nachricht für den ehemaligen Fußballprofi Michael Ballack und seine aus Kaiserslautern stammende Ex-Ehefrau Simone Mecky-Ballack: Ihr 18-jähriger Sohn Emilio ist nach übereinstimmenden Medienberichten bei einem Quad-Unfall auf einem Anwesen der Familie in der Nähe von Troia südlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ums Leben gekommen. Zuvor hatten unter anderem die Bild sowie das Nachrichtenmagazin Spiegel, das sich auf die Nachrichtenagentur Reuters berief, berichtet.

Es gibt Momente, da fehlen einem die Worte. Wir trauern gemeinsam mit Michael Ballack, Simone Mecky-Ballack, der Familie & Freunden um Emilio, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. In diesen dunklen Stunden senden wir Euch viel Kraft Wir sind in Gedanken bei Euch! — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 5, 2021

Der 1. FC Kaiserslautern, für den Ballack zwischen 1997 und 1999 spielte, kondolierte am Donnerstagabend per Twitter: „Es gibt Momente, da fehlen einem die Worte. (…) Wir sind in Gedanken bei Euch!“ Auch andere Ex-Vereine, des aus Görlitz stammenden Ballack (44) äußerten sich in den sozialen Medien.

Medienbericht: kein weiteres Fahrzeug beteiligt

Zum Unfallhergang zitiert die britische „Daily Mail“ die portugiesische Polizei: „Der Unfall ereignete sich auf dem Anwesen der Familie. Der Quad-Fahrer war nicht auf einer öffentlichen Straße und es war das einzige beteiligte Fahrzeug.“ Demnach sei der Teenager auf einer unebenen Strecke gefahren, als das Quad auf ihn fiel. Emilios Tod soll noch am Unfallort festgestellt worden sein. Das Drama ereignete sich demnach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kurz nach 2 Uhr. Emilio war einer von drei Söhnen aus der Beziehung von Michael und seiner ehemaligen Frau Simone. Das Paar war von 2008 und 2012 verheiratet.

Michael Ballack kam über den Chemnitzer FC zum 1. FC Kaiserslautern, wo er seine erste Frau kennenlernte. Weitere Stationen waren Bayer 04 Leverkusen, der FC Bayern München sowie FC Chelsea. Er gewann mit seinen Vereinen insgesamt fünf nationale Meisterschaften, darunter 1998 als Bundesliga-Aufsteiger mit FCK. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte er von 1999 bis 2010 in 98 Partien und war ab 2004 Mannschaftskapitän. Er nahm mit ihr an zwei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften teil und erreichte dabei ein WM- und ein EM-Endspiel.