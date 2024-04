Außen schwarz und innen tiefgefroren? Nein, so sollte Gegrilltes nicht sein. Was bringt eigentlich das Übergießen des Fleischs mit Bier? Verbreitete Fehler beim Grillen und wie es besser geht.

Die Grillroste glühen ob des frühsommerlichen Wetters. Es gibt auch schon die ersten Unfälle. In Südhessen erlitt am Wochenende ein 31-Jähriger durch eine Stichflamme schwerste Verletzungen, nachdem ein Mitgriller Brennspiritus auf den Grill gekippt hatte.

Wie wird die Holzkohle am besten entzündet?Experten raten dringend von Brennspiritus oder gelartigen Grillpasten ab. Werden Spiritus und Benzin auf bereits entzündete Kohle gegossen, gibt es gefährliche Verpuffungen oder Stichflammen. Auch Lampenöl ist keine Alternative. Am sichersten sind feste Grillanzünder wie Würfel auf Petroleumbasis oder auch biologische Holzwolle. Der Grill sollte auf festem und ebenem Untergrund stehen. In der Nähe sollten sich keine brennbaren Materialien befinden. Spielende Kinder müssen vom Grill fern gehalten werden.

