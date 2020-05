Wolken und Regen bringt das Wochenend-Wetter in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Freitag noch einmal freundlich bei 22 bis 26 Grad und Sonnenschein. Am Samstag ziehen vor allem im Süden vermehrt Wolken auf, vereinzelt kann es auch Schauer geben. Die Temperaturen liegen dann bei 21 bis 24 Grad. Am Sonntag wird der Regen laut DWD stärker und breitet sich aus. Dabei kühlt es auf 17 bis maximal 22 Grad ab. Auch in der Nacht zu Montag bleibt es bei Tiefstwerten von sieben bis vier Grad kühl und regnerisch.