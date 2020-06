Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Dienstag auf sonniges Wetter freuen. Es bleibe trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad, im Bergland um die 24 Grad. Auch in den kommenden Tagen wird es den DWD-Meteorologen zufolge sommerlich. Die 30-Grad-Marke werde bereits am Mittwoch geknackt, am Freitag seien bis zu 32 Grad möglich.