Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen hat einen Mann ermittelt, der am Abend des 16. Februar gegenüber einer 29 Jahre alten Frau mitten in Waldsee sexuell übergriffig gewesen sein soll.

Die Frau war an dem Freitagabend an der Haltestelle Partnerschaftsplatz in der Neuhofener Straße aus dem Bus gestiegen. Ein ihr unbekannter Mann, der ebenfalls in dem Bus mitgefahren war, stieg auch aus und drückte die 29-Jährige an eine Hauswand, küsste sie auf den Mund und berührte sie unsittlich. Der Täter wiederholte das Verhalten, als die Frau nach einer kurzzeitigen Flucht an eine Gaststätte weiterging. Anschließend verließ er den Tatort mit einem schwarz-roten Mountainbike auf der Neuhofener Straße Richtung Neuhofen.

Nachdem die Polizei über den Vorfall informiert hatte und um Hinweise bat, meldeten sich sechs Zeugen. Auch die Frau wurde noch einmal befragt. Über die Ergebnisse konnte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sprechen.

Eine RHEINPFALZ-Anfrage ergab nun, dass die Kriminalpolizei zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen ermitteln konnte. „Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Südwestpfalz“, sagt Polizeisprecherin Ghislaine Wymar. Nähere Details konnte sie nicht nennen, weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.