Die Ermittlungen zum Sexualdelikt in Waldsee dauern an. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wurde die 29 Jahre alte Frau vernommen. Sie wurde am 16. Februar Opfer eines Sexualdelikts.

Die Frau war an dem Freitagabend an der Haltestelle Partnerschaftsplatz in der Neuhofener Straße aus dem Bus gestiegen. Ein Mann verließ das Fahrzeug der Linie 572, das aus Speyer kam, ebenfalls und drückte die 29-Jährige an eine Hauswand, küsste sie auf den Mund und berührte sie unsittlich. Der Täter wiederholte das Verhalten, als die Frau nach einer kurzzeitigen Flucht an eine Gaststätte weiterging.

Laut Polizeisprecher Thorsten Mischler meldeten sich auf den Presseaufruf sechs Zeugen. Deren Vernehmungen seien geplant. Mischler sagt, dass es vage Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen gebe und ergänzt, dass die Ermittlungen zur Verifizierung des Tatverdachts andauerten. Was die Befragung der Frau ergeben hat, kann der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Das Opfer sprach jetzt jedoch davon, dass der Täter einen dunklen Teint gehabt haben soll. In der ursprünglichen Täterbeschreibung war nach den Angaben der Frau das Merkmal „dunkelhäutig“ genannt worden.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug zum Zeitpunkt der Tat laut dem Opfer einen Oberlippen- und Kinnbart, eine schwarze Lederjacke, einen dunkelblauen Pullover, dunkle Jogginghosen und weiße Turnschuhe. Der Mann verließ den Tatort mit einem schwarz-roten Mountainbike auf der Neuhofener Straße in Richtung Neuhofen.