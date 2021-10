[aktualisiert am 1. Oktober – neue Informationen] Beim Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) beim TSV Havelse in der HDI-Arena in Hannover muss Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern weiter auf seinen verletzten Kapitän Jean Zimmer verzichten. Zimmer habe noch Rückenbeschwerden, die auf den Oberschenkel abstrahlen, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen.

Der Coach muss seine zuletzt so erfolgreiche Startformation am Samstag beim Aufsteiger ändern – trotz der zwei Siege der Lauterer in Folge (2:0 in Lotte beim SC Verl und 2:0 gegen den VfL Osnabrück).

Sessa nicht im FCK-Bus nach Hannover

Mittelfeldspieler Nicolas Sessa fällt nach RHEINPFALZ-Informationen vom Freitag wegen seines grippalen Infektes definitiv aus. Ebenfalls wegen eines solchen grippalen Infektes ausfallen wird Flügelspieler Marius Kleinsorge.

Wieder spielberechtigt und zurück im FCK-Kader für den Spieltag sind die zuletzt zweimal rotgesperrten Kenny Prince Redondo – ein Mann für die Offensive – und Abwehrspieler Marvin Senger.

Antwerpens Optionen

Eine Möglichkeit, Sessa zu ersetzen, sei, den zuletzt offensiv zentral eingesetzten René Klingenburg auf dem Spielfeld wieder ein Stück zurückzuziehen. Eine andere Option: Felix Götze, der am Samstag gegen Osnabrück erstmals nach seiner Schädelverletzung wieder zu einem Kurzeinsatz kam, könnte für Sessa starten. Zudem: Zuvor spielte Redondo im linken Mittelfeld, bevor Sessa die Rolle zuletzt übernahm.