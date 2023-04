Kreisläufer Sergej Gorpishin wechselt zur neuen Saison von den Eulen Ludwigshafen zum Zweitliga-Rivalen VfL Potsdam. Dessen Trainer Bob Hanning sieht in dem 25-Jährigen eine Führungskraft für seine junge Mannschaft. „Sergej ist schon ein bisschen älter, aber für mich ein spannender Spieler. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was dabei herauskommt, aber es gibt so Spieler, da muss man es versuchen, wenn man eine Idee hat, und ich habe eine Idee. Sergej hat jung schon sehr hochklassig gespielt, und er ist aus meiner Sicht an dem Scheideweg, sportlich nochmal einen Sprung zu machen“, erklärt Hanning.

„Sergej ist im August 2022 bei uns nach der schweren Verletzung von Christian Klimek eingesprungen und hat sich als der Teamplayer gezeigt, den wir aus seinem ersten, kurzen Gastspiel bei uns kannten“, sagt Lisa Heßler, die Geschäftsführerin der Eulen: „Die Trennung ist keine Entscheidung gegen Sergej, sondern ist in der Neuausrichtung auf der Kreisläuferposition begründet. Wir freuen uns, dass Sergej Gorpishin in Potsdam eine neue Herausforderung finden wird.“