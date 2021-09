Am vergangenen Freitag hat erneut ein Flugzeug über der Pfalz Kerosin abgelassen. Wie das Luftfahrtbundesamt am Montag informierte, seien dabei von einer Militärmaschine 15 Tonnen Treibstoff in einer Höhe von gut 1800 Metern über dem „südlichen Rheinland-Pfalz“ versprüht worden. Ursache seien „technische Probleme“ gewesen.

Allein am 31. März wurden 64,5 Tonnen Treibstoff versprüht

Erst am 28. August hatte eine Condor-Passagiermaschine ebenfalls wegen technischer Probleme rund 15 Tonnen über dem „westlichen Rheinland-Pfalz“ niedergehen lassen. Die im Internet einsehbaren Flugdaten deuten darauf hin, dass zumindest ein Teil dieses Treibstoffes auch über dem Pfälzerwald versprüht wurde.

Insgesamt kam es seit Beginn dieses Jahres zu sechs Kerosinablässen über Teilen von Rheinland-Pfalz. Der gravierendste Vorfall ereignete sich am 31. März: Damals hatte ein Galaxy-Militärtransporter nach dem Start in Ramstein 64,5 Tonnen Treibstoff abgelassen.