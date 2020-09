Der CDU-Kreisvorsitzende Markus Wolf und der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger fordern ein Tempolimit von 70 Kilometern pro Stunde auf der Kreisstraße zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg. Dort kann derzeit 100 Stundenkilometer gefahren werden. Bei einem schweren Unfall am vorvergangenem Wochenende kam ein 28-Jähriger aus dem Kreis Bergstraße mit seinem Jaguar ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem Mitsubishi. Dessen 31-jährige Fahrerin, ihr einjähriger Sohn und die 27-jährige Beifahrerin (alle aus dem Kreis Bad Dürkheim) verstarben an der Unfallstelle. Ein Säugling wurde leicht verletzt. Sie seien „tief bestürzt und geschockt“ nach dem Unfall, teilen Wolf und Steiniger mit. Ihre Gedanken seien bei den Hinterbliebenen. Sie wollten verhindern, dass erneut ein so schwerer Unfall auf dieser Strecke passiere: „Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die gesamte Strecke wieder Tempo 70 wird. Wir haben uns in dieser Sache mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) besprochen.“ Die Straße wurde in diesem Jahr ausgebaut, auf der Strecke gibt es einige Kurven.