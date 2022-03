Die L454 von Dannstadt-Schauernheim nach Schifferstadt wird für voraussischtlich fünf Monate voll gesperrt. Dies hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Mittwoch mitgeteilt. Voraussichtlich Ende Juni sollen die Bagger anrücken. Erneuert werden soll die gesamte Strecke zwischen dem Ortsausgang Dannstadt und der L532 nördlich von Schifferstadt. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. Die Arbeiten sollen in drei Bauabschnitten erfolgen, die Kosten beziffert der LBM auf rund 2,2 Millionen Euro.