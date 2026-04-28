Einen Vegetationsbrand an der Bahnstrecke zwischen Neustadt und Ludwigshafen hat die Feuerwehr am Montagnachmittag gelöscht. Einer Mitteilung zufolge hatte gegen 14 Uhr die Leistelle der Deutschen Bahn die integrierte Leitstelle Ludwigshafen über den Brand informiert, diese alarmierte dann die zuständige Neustadter Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen hatten Bahnmitarbeiter bereits erste Löscharbeiten eingeleitet. Die Brandstelle am sogenannten Bahndreieck in Fahrtrichtung Ludwigshafen und Bad Dürkheim sei nicht einfach zu erreichen gewesen, teilt die Feuerwehr weiter mit. Ausgerüstet mit Kleinlöschgeräten machten sich mehrere Trupps zu Fuß auf den Weg und mussten auch die Gleise betreten, was eine Sperrung der Teilstrecke zwischen Haßloch und dem Bahnhof Böbig zur Folge hatte. Mit den Kleinlöschgeräten konnte der fünf Quadratmeter große Schwelbrand gelöscht werden; kurz vor 15 Uhr waren auch die Nachlöscharbeiten beendet und die Bahnstrecke konnte wieder freigegeben werden.