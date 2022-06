Die besonders bei 9-Euro-Ticket-Reisenden beliebten Züge der Regional-Express-Linie von Karlsruhe nach Konstanz fahren ab Donnerstag, 30. Juni, nur bis Hausach. Zwischen Hausach und St. Georgen werden sie durch Busse ersetzt.

Grund für den Ersatzverkehr mit Bussen sind Probleme durch starkem Verschleiß an den Rädern der auf der Schwarzwaldbahn eingesetzten Doppelstockwagen. Die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, dass sie deswegen die Fahrzeuge auf der kurvenreichen Bergstrecke der Schwarzwaldbahn zwischen Hausach und St. Georgen nicht mehr einsetzen will, bis eine Lösung für das Problem gefunden ist. Die RE-Züge fahren ab 30. Juni nach dem regulären Fahrplan auf den Abschnitten von Karlsruhe nach Hausach und von St. Georgen nach Konstanz. Zwischen Hausach und St. Georgen setzt die DB im Anschluss an jede Zugfahrt bis auf Weiteres Busse ein. Die Busse fahren über Hornberg und Triberg. Zwischen 6 und 18 Uhr setzt DB Regio zusätzlich stündlich Direktbusse ohne Unterwegshalt ein. Wegen der längeren Fahrzeit der Busse verlängern sich die über den Abschnitt Hausach–St. Georgen hinausgehenden Reisezeiten um jeweils bis zu 60 Minuten.