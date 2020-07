Nastasja Schunk marschiert weiter: Die Tennisspielerin des BASF-TC Ludwigshafen hat mit einem Aufgabesieg am Donnerstag nicht nur das Rheinland-Pfalz-Duell gegen die neun Jahre ältere Anna-Lena Friedsam aus Andernach gewonnen, sondern sich vor allem vorzeitig für das Finale der German Ladies’ Series in einer Woche in Versmold qualifiziert. Die Altriperin, die in einem Monat 17 Jahre alt wird, hat in Darmstadt zwar den ersten Satz 1:6 verloren, kam aber im zweiten sehr gut ins Spiel zurück und gewann 7:5. Danach gab Friedsam, die sich bereits nach dem ersten Spiel von einer Physiotherapeutin im Halswirbelbereich behandeln ließ, auf.

„Es war am Anfang sehr hart, nach der Verletzungs- und einer Regenpause haben wir für drei Spiele 45 Minuten gebraucht. Da war es schwer reinzukommen, ich war unkonzentriert geworden, und nach meinem Aufschlag war ich nicht bereit für den Ball danach. In den zweiten Satz habe ich mich reingekämpft, mehr Selbstvertrauen gehabt. Der war sehr gut gespielt nach der Hektik im ersten Satz“, analysierte Schunk. „Den dritten Satz hätte ich schon noch gerne gemacht“, meinte sie. Am Freitag tritt sie im letzten Gruppenspiel gegen Anna Zaja an. „Ein sehr interessantes Match für mich als Trainer. Sie legte konzentriert los, die Pausen haben sie aus dem Rhythmus gebracht“, sagte Coach Denis Gremelmayr. „Es war ein sehr wichtiges Match, das sie im zweiten Satz sehr tough führte. Da gemachte sie einige big points, die sie im ersten Satz nicht machte. Für sie ist das ein mental sehr wichtiger Sieg.“