In den vergangenen Tagen oder Wochen wurden am Rande der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen rund 100 Autoreifen entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Autobahnmeisterei Kirkel die Reifen in Fahrtrichtung Pirmasens bei einer Streckenkontrolle entdeckt. Sie lagen an vier verschiedenen Stellen im Straßengraben. Die Polizei gibt als Zeitraum der illegalen Ablagerung Ende Oktober bis 12. Januar an. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de).