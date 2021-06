Ein Paukenschlag: Rückraumspieler Romain Lagarde wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Rhein-Neckar Löwen tragen. Der französische Nationalspieler einigte sich mit dem Bundesligisten über eine vorzeitige Vertragsauflösung seines ursprünglich noch bis zum Sommer 2023 laufenden Vertrages. „Es sind ausschließlich private Gründe, weshalb ich Deutschland und diesen tollen Klub verlasse. Der Schritt, die Rhein-Neckar Löwen zu verlassen, fällt mir unheimlich schwer. Es gibt aber im Leben manchmal Dinge, die wichtiger als Handball sind“, sagte der 24-jährige. Lagarde wird in seiner Heimat zukünftig für den Erstligisten Pays d“Aix UC spielen. Über die Wechselmodalitäten haben beide Clubs Stillschweigen vereinbart. Romain Lagarde war 2019 von HBC Nantes zu den Löwen gewechselt und erzielte bisher in 53 Bundesligaspielen 82 Tore.