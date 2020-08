Bei einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg zwischen Herxheimweyer und Knittelsheim (Kreis Germersheim) ist am Montagnachmittag ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Rollerfahrer in einer unübersichtlichen Kurve frontal mit einem Auto zusammengeprallt. Er habe trotz seines Motorradhelmes schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 31-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.